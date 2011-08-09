В двери крымского Кабмина бросили коктейль Молотова

Сегодня утром 30-летний мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери центрального входа Совета министров Автономной Республики Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы охраны при МВД Украины, инцидент произошел в 10.46.

По имеющейся информации, сотрудники ГСО, дежурившие внутри здания государственного учреждения с помощью огнетушителей погасили пламя и через несколько минут задержали правонарушителя, воспользовавшись информацией свидетелей.

Им оказался житель Красногвардейского района АР Крым.

Задержанный признал, что именно он бросил бутылки в двери госучреждения, однако отказался сообщать о причинах своего поступка.

В настоящее время злоумышленник передан сотрудникам милиции для проведения следственных действий.