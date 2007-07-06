На вершине Говерлы водрузили флаг НАТО
Восхождение длилось почти три часа
Сегодня на вершине Говерлы активисты общественных организаций установили флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили участники восхождения на Говерлу.
В восхождении приняли участие представители всеукраинской общественной организации «Общественная лига Украина-НАТО», неправительственных организаций, молодежь, представители местных средств массовой информации.
Перед началом восхождения руководитель «Общественной лиги Украина-НАТО» Сергей ДЖЕРДЖ сообщил, что восхождение на высшую вершину Карпат они приурочили к 10-й годовщине Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, которую будем отмечать 9 июля. «Мы хотели, чтобы празднование этой даты было нетрадиционным, – заметил С.ДЖЕРДЖ. – Поднятие флага НАТО будет символизировать, что государственная политика Украины будет базироваться на стремлениях вступить в эту организацию». По его словам, «хотя очевидно, что в НАТО должна была бы вступить Украина, четко понимая, что такое безопасность в современном мире». «Однако маленькая трагедия Украины, что ее политические силы спекулируют на теме НАТО», – заявил он.
Восхождение начали с базы «Заросляк», оно длилось почти три часа.