На вершине Говерлы водрузили флаг НАТО

Сегодня на вершине Говерлы активисты общественных организаций установили флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили участники восхождения на Говерлу.

В восхождении приняли участие представители всеукраинской общественной организации «Общественная лига Украина-НАТО», неправительственных организаций, молодежь, представители местных средств массовой информации.

Перед началом восхождения руководитель «Общественной лиги Украина-НАТО» Сергей ДЖЕРДЖ сообщил, что восхождение на высшую вершину Карпат они приурочили к 10-й годовщине Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, которую будем отмечать 9 июля. «Мы хотели, чтобы празднование этой даты было нетрадиционным, – заметил С.ДЖЕРДЖ. – Поднятие флага НАТО будет символизировать, что государственная политика Украины будет базироваться на стремлениях вступить в эту организацию». По его словам, «хотя очевидно, что в НАТО должна была бы вступить Украина, четко понимая, что такое безопасность в современном мире». «Однако маленькая трагедия Украины, что ее политические силы спекулируют на теме НАТО», – заявил он.

Восхождение начали с базы «Заросляк», оно длилось почти три часа.