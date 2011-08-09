Карпачева просит отпустить начальника Одесского порта на похороны

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует от прокуратуры предоставить возможность задержанному по подозрению в злоупотреблении служебным положением начальнику госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Николаю ПАВЛЮКУ проводить в последний путь его мать.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КАРПАЧЕВОЙ.

«Материнское сердце женщины, которая бессонными ночами ждала сына из тюрьмы, не выдержало такого надругательства. Кто следующий?» - обеспокоена омбудсман.

Н.КАРПАЧЕВА направила обращение к исполнияющему обязанности генерального прокурора Украины Ренату КУЗЬМИНУ и прокурору Крыма Степану МОЛИЦКОМУ.

Омбудсман выразила соболезнование 71-летнему Н.ПАВЛЮКУ.

Как сообщал УНИАН, первый раз прокуратура Крыма задержала Н.ПАВЛЮКА 22 июля и доставила в симферопольский изолятор.

Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего руководитель порта попал в больницу в Одессе, 27 июля его снова задержали и доставили в изолятор в Крыму.

Суд 29 июля продлил срок содержания Н.ПАВЛЮКА в изоляторе до 2 августа, а 2-го - до 4 августа. 4 августа он отпустил главу госпредприятия под подписку о невыезде, а прокуратура тут же задержала. 6 августа суд отпустил Н.ПАВЛЮКА, а сотрудники прокуратуры Крыма вновь задержали. Каждый раз прокуратура объясняет задержание открытием нового уголовного дела.