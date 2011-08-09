Обвиняемым в макеевском теракте светит 15 и 9 лет тюрьмы

Государственное обвинение просит приговорить обвиняемых в осуществлении террористического акта в г. Макеевке в январе 2011 года к 15 и 9 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в г. Макеевке Донецкой области в Центрально-Городском районном суде на процессе по обвинению жителя г. Макеевки Дмитрия ОНУФРАКА и жителя г. Горловки Антона ВОЛОШИНА в совершении террористического акта, состоялись прения сторон процесса.

Государственный обвинитель Александр ДИХТЯРЮК зачитал текст обвинительного заключения, согласно которому Д.ОНУФРАК и А. ВОЛОШИН обвиняются в незаконном обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Кроме того, Д. ОНУФРАК обвиняется в вовлечении в совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-1 УК Украины), а также в разбое и оконченном покушении на умышленное убийство (ч 4. ст.187, ч. 2 ст.15, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и незаконном изготовлении, хранении, ношении взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

А. ДИХТЯРЮК указал, что вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, результатами проведенных обысков и данными экспертиз, уликами и вещественными доказательствами.

Согласно обвинительному заключению, в 2010 году Д. ОНУФРАК и А. ВОЛОШИН приобрели взрывчатые вещества, изготовили из них взрывные устройства с часовым механизмом и 20 января 2011 года взорвали их у здания ГП «Макеевуголь» и торгового центра «Голден Плаза» в г. Макеевке. В записке, оставленной недалеко от места взрыва, они выражали «несогласие с политиков властей Украины» и требовали предоставить им 4 млн. 200 тыс. евро. В противном случае угрожали взорвать еще три устройства в местах массового скопления людей.

По словам гособвинителя, доводы подсудимых в свое оправдание несостоятельны, поскольку полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

А. ДИХТЯРЮК также акцентировал, что заявления Д. ОНУФРАКА о том, что на этапе следствия к нему применялись недозволенные методы дознания, не нашли подтверждения. Так, проверка, проведенная военной прокуратурой, не установила в действиях сотрудников МВД и СБУ уголовно наказуемых деяний, а медицинские экспертизы не выявили на теле Д. ОНУФРАКА следов травм или побоев.

А. ДИХТЯРЮК попросил суд назначить Д. ОНУФРАКУ наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщнику А. ВОЛОШИНУ - 9 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством для последнего прокурор считает его явку с повинной и содействие следствию.

Адвокаты подсудимых в своих выступлениях перед судом выразили несогласие с выводами гособвинения по ряду моментов, заявив, что длительные сроки заключения - слишком суровый приговор. Они попросили суд смягчить наказание подсудимым с учетом их молодости, а также того, что они раскаялись в совершенных преступлениях.

Подсудимые Д. ОНУФРАК и А. ВОЛОШИН также попросили суд о снисхождении.

Д. ОНУФРАК настаивал на том, что не совершал террористического акта, а в нападении на таксиста признался в надежде на справедливость суда. А. ВОЛОШИН признал вину в совершении теракта, однако просил суд поверить, что преступление совершил, находясь под влиянием Д. ОНУФРАКА, не осознавая опасности взрывов для общества.

Приговор суда по данному делу будет вынесен через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января 2011 года в г. Макеевке Донецкой области произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия «Макееввуголь». В результате обоих взрывов никто не пострадал, однако зданиям был нанесен значительный материальный ущерб.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить 4,2 млн. евро. Неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки будут произведены еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

В начале февраля 2011 года в Макеевке по подозрению в разбойном нападении на водителя такси были задержаны Д. ОНУФРАК и А. ВОЛОШИН. При обыске по месту жительства Д. ОНУФРАКА правоохранители обнаружили улики и вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к подготовке и осуществлению взрывов у торгового центра и у входа в админздание ГП «Макееввуголь».