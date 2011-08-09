В Виннице планируется ликвидировать районы

Исполнительный комитет Винницкого городского совета решил с 1 января 2012 года ликвидировать разделение города на районы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горсовета.

При этом власть города заверяет, что в результате административно-территориальной реформы и ликвидации районного разделения люди не почувствуют никаких неудобств, ведь в каждом микрорайоне, как и на сегодняшний день, будут размещены представительства необходимых учреждений, служб и организаций.

В сообщении отмечается, что с районным разделением связаны лишь отделения милиции, органы прокуратуры, суды и тому подобное. Разделение города на районы обязывает их создавать (кроме городского) свои районные подразделения. После ликвидации районного разделения они будут иметь возможность оптимизировать свою систему и сократить управленческую надстройку.

«Ликвидация районного разделения даст возможность оптимизировать структуру управления городом, а когда управленцев становится меньше, от этого пользы для людей больше», - отметил заместитель городского председателя Андрей РЕВА.

Он также уверен, что, учитывая нынешние возможности и информационные технологии, городу не нужны дублирующие структуры. «Таким образом, городской совет будет напрямую взаимодействовать непосредственно с гражданами, минуя какие-либо дополнительные структуры», - добавил А.РЕВА.

Кроме этого, в результате административно-территориальной реформы винничанам не нужно будет менять никаких документов. Не вызовут такие изменения и дополнительных финансовых расходов из городского бюджета, отметили в горсовете.

На сегодня город разделен на три района: Замостянский (114 тыс. жителей), Ленинский (180 тыс.) и Старогородский (60 тыс.).