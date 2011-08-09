Независимый медиа-профсоюз выиграла суд у налоговой

Севастопольский независимый медиа-профсоюз «Репортер» при помощи Юридического бюро Киевского независимого медиа-профсоюза выиграл суд у налоговой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП.

Суд признал решение налоговой неправомерным и отменил его.

Как проинформировали в медиа-профсоюзе о сути дела, в мае 2011 года Ленинская районная налоговая инспекция Севастополя оштрафовала профсоюз «Репортер» на 170 гривен за несвоевременное представление квартального отчета. Медиа-профсоюз признал свою вину, однако не согласился с размером штрафа.

«Переходные положения нового Налогового кодекса предусматривали за любые налоговые нарушения с 1 января по 30 июня 2011 года символический штраф в размере 1 грн.», - объяснил свою позицию председатель правления СНМП «Репортер» Юрий ПАРАМОНОВ.

Он обратился за помощью в Юридическое бюро КНМП и при помощи адвоката Людмилы ОПРЫШКО составил иск в суд. Налоговая свою позицию изложила на трех письмах. Позиция налоговой заключалась в том, что штраф в 1 грн. взимается только «за нарушения новых, отличающихся от старого законодательства, норм права». У налоговой были и другие аргументы, но суд они не убедили.

Медиа-профсоюз выиграл дело в Севастопольском окружном административном суде на первом же заседании. Решение еще не вступило в силу, и налоговая инспекция еще может подать апелляцию.

«Многие решили бы уплатить 170 гривен и не бороться с государством – не такие уж и большие деньги, - отметил Ю.ПАРАМОНОВ. – Но здесь принципиальное дело. Понимаю, что расходы на зарплату налогового инспектора и юристов (истца и ответчика), канцелярские товары, проезд и пр., а также мои временные и финансовые расходы уже превысили сумму штрафа. Но пусть это будет на совести тех, кто стоит за противоправными решениями».