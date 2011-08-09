В коттеджных поселках под Киевом продано 85 домов

В Киевской области в июле т.г. продано 85 домов в коттеджных поселках.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, из общего количества сделок 5% приходится на покупку квартир в таунхаусах.

Наибольшим спросом пользовались коттеджи площадью до 200 кв.м. (43% сделок), 36% приходится на дома площадью 200-300 кв.м., 14% - на домовладения площадью 300-400 кв.м. и 7% - на объекты площадью свыше 400 кв.м.

Максимальное количество сделок (39%) приходится на дома стоимостью от 100 до 200 тыс. долл., 33% - в ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл., 18% - в ценовой категории от 300 до 400 тыс. долл. и 10% - в категории свыше 400 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставалось Бородянское направление, со средним показателем 857 долл./кв.м. (182 тыс. долл./домовладение), включая стоимость земельного участка возле дома.

Самым дорогим было Обуховское направление со средним показателем 1613 долл./кв.м. (509 тыс. долл./домовладение), включая стоимость земельного участка возле дома.

Напомним, в июне 2011 года в Киевской области было совершено 77 сделок купли-продажи домов в коттеджных поселках (из них 5% сделок - квартира в таунхаусе).