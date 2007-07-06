Наследство Кучмы опять будут таскать по кабинету Балоги

Генеральная прокуратура Украины должна еще несколько раз провести следственный эксперимент в Секретариате Президента в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он напомнил о проведении одного следственного эменять меблировку ксперимента по воссозданию ситуации осуществления майором госслужбы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО записей разговоров экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ. По словам А.МЕДВЕДЬКО, «будет проведено еще, возможно, не одно воссоздание обстановки», по результатами которых будут назначены дополнительные экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2007 года представители Генеральной прокуратуры провели следственный эксперимент в кабинете главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.

В кабинете, который ранее занимал екс-президент Леонид КУЧМА, воспроизвели предыдущий интерьер. Мебель переставила так, как во времена второго Президента Украины.

Во время эксперимента в здании Секретариата Президента присутствовал экс-майор Государственной службы охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.