В Сочи забронирован первый гостиничный номер на время Олимпиады-2014

В Сочи появился первый клиент, пожелавший забронировать номер на период зимних Олимпийских игр 2014 года, сообщила на пресс-конференции заместитель главы администрации Сочи Ирина Бадаян.

Она рассказала, что сегодня ей позвонил генеральный директор отеля "Рэдисон-Cac" и попросил совета в связи с поступившей заявкой забронировать номер на семь лет вперед.

"В разговоре мы с ним обсудили этот факт, и наше мнение, что в конечном итоге должны создаваться файлы таких клиентов, а вопрос цены номеров, возможно, будет корректироваться", - сказала она, добавив, что в конечном итоге это вопросы каждого коммерческого предприятия в отдельности.

РИА "Новости"