В Сочи забронирован первый гостиничный номер на время Олимпиады-2014
22:20, 05 июля 2007Общество
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Даже при том, что цена ещё не устанавливалась
В Сочи появился первый клиент, пожелавший забронировать номер на период зимних Олимпийских игр 2014 года, сообщила на пресс-конференции заместитель главы администрации Сочи Ирина Бадаян.
Она рассказала, что сегодня ей позвонил генеральный директор отеля "Рэдисон-Cac" и попросил совета в связи с поступившей заявкой забронировать номер на семь лет вперед.
"В разговоре мы с ним обсудили этот факт, и наше мнение, что в конечном итоге должны создаваться файлы таких клиентов, а вопрос цены номеров, возможно, будет корректироваться", - сказала она, добавив, что в конечном итоге это вопросы каждого коммерческого предприятия в отдельности.
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