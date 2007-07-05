Во внештатной ситуации с самолетом Яценюка виновата стружка

Авиакомпания Um-Air (Украинско-Средиземноморские авиалинии) подтверждает, что причиной отключения двигателя самолета, который 3 июля возвращался из Косово (Сербия) в Киев, стала информация прибора панели управления о попадании стружки в масло.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе авиакомпании.

Напомним, 4 июля глава МЧС Нестор ШУФРИЧ сообщил, что на самолете, который совершал рейс из Приштины (аэропорт в Косово) в «Борисполь» и на котором летел министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, возникла внештатная ситуация - отказ двигателя, по предварительной версии, из-за попадания стружки.

Как отмечают в Um-Air, при выполнении рейса UKM 4216 по маршруту Приштина-Борисполь 3 июля на самолете ТУ-134 А 65076 командир этого судна Анатолий ГАРБУЗ, пилот первого класса, через 40 минут после взлета с аэропорта Приштина (Сербия) на высоте 9 тыс. метров заметил, что загорелось табло «Проверь двигатель» и «Стружка в масле» левого двигателя.

Как отмечают в компании, экипаж четко выполнил все рекомендации руководства по летной эксплуатации Ту-134 А и выключил левый двигатель. При этом командир воздушного судна принял решение производить посадку в аэропорту «Борисполь», доложив органам управления воздушным движением.

По данным Um-Air, в аэропорту и по маршруту полета были подготовлены все службы по оказанию практической помощи пассажирам и экипажу. В то же время заход на посадку и посадка были выполнены без отклонения от стандартов безопасности полетов, отмечается в сообщении.

В компании также подчеркнули, что это был «заказной чартерный рейс».

Расследовать ситуацию будет комиссия Госавиаадминистрации Украины и авиакомпании UM Air.