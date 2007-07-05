У министра образования есть теория о связи между зачатием и поступлением в вуз

Министр образования Украины Станислав НИКОЛАЕНКО призывает украинцев уделять больше внимания воспитанию своих детей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе министр отметил, что граждане уделяют недостаточно времени на воспитание детей. Так, по данным С.НИКОЛАЕНКО, среднестатистический украинец (имеется в виду мужчина - УНИАН) занимается воспитанием ребенка всего 4 минуты в день. "Не женщина, мужчина тратит четыре минуты в день", - отметил министр образования.

По его словам, из-за недостаточного воспитания в дальнейшем возникает множество проблем, в частности, ребенок сам не может поступить в вуз.

"Вот упустили ребенка. Потом он (родитель - УНИАН) что делает? Социологи показывают, что 42% родителей ищут деньги, чтобы кому-то сунуть, чтобы решить эту проблему (проблему поступления в вуз - УНИАН)", - отметил С.НИКОЛАЕНКО.

В связи с этим он подчеркнул: "Вспоминать о ребенке надо до зачатия и заниматься (ребенком - УНИАН) постоянно, а не только тогда, когда вступительная кампания пришла".