Генсек Совета Европы предупреждает Украину об угрозе для ее репутации
15:25, 05 июля 2007Общество
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Дэвис дал интервью корреспонденту УНИАН
|Терри ДЭВИС
Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту УНИАН.
«На сегодняшний день существует соглашение между Президентом ЮЩЕНКО и премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ о проведении выборов 30 сентября. И, как я понимаю, партии поддерживают это соглашение», - сказал Т.ДЭВИС.
«Если соглашение не будет соблюдено, люди будут очень разочарованы и значительно пострадает международная репутация Украины», - добавил Генсек Совета Европы.
По его словам, невыполнение достигнутого соглашения будет очень опасным для репутации Украины.
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