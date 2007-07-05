Генсек Совета Европы предупреждает Украину об угрозе для ее репутации

Генеральный Секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС убежден, что в случае нереализации договоренностей о проведении внеочередных парламентских выборов 30 сентября имидж Украины существенно пострадает.

Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

«На сегодняшний день существует соглашение между Президентом ЮЩЕНКО и премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ о проведении выборов 30 сентября. И, как я понимаю, партии поддерживают это соглашение», - сказал Т.ДЭВИС.

«Если соглашение не будет соблюдено, люди будут очень разочарованы и значительно пострадает международная репутация Украины», - добавил Генсек Совета Европы.

По его словам, невыполнение достигнутого соглашения будет очень опасным для репутации Украины.