Бойко устроил Ющенко истерику по поводу Rosukrenergo

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко критикует президента Виктора Ющенко за намерение отказаться от услуг швейцарского трейдера Rosukrenergo и уже со следующего года перейти к прямым поставкам газа. Об этом пишет Украинская правдасо ссылкой на интервью Бойко "Ведомостям".

"Хотел бы я посмотреть на того "патриота", который готов изъять из украинской экономики $4 млрд в год в пользу экономики другой страны!" — возмутился министр топлива и энергетики.

Сегодня Украина взимает за транзит газа $1,6 с 1000 куб. м, а это в сумме около $2,1 млрд в год, подсчитывает Бойко.

"Предположим, ставка транзита выросла до среднеевропейской — $2,8-3,2, что дает Украине дополнительный доход в $1,8 млрд. Импортирует Украина 55 млрд куб. м газа в год, и сегодня цена на этот газ — $130 за 1000 куб. м. Если она поднимется до мировой ($230), то дополнительные расходы экономики Украины увеличатся на $5,5 млрд в год. Разница — почти $4 млрд в год!", - заявил он.

По мнению Бойко, Украина не может сегодня покупать газ по европейской цене, по которой его хочет продавать Россия.

Реакцию Бойко, утверждают "Ведомости", вызывала информация онамерениях Президента Ющенко, якобы отказаться от посредничества Rosukrenergo уже со следующего года. Эти данные издания распространило с ссылкой лично на Ющенко.