ВАСУ сегодня снова будет рассматривать дела Бандеры и Шухевича

Высший административный суд Украины (ВАСУ) сегодня будет рассматривать дело о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела начнется в 14.00.

Судьей-докладчиком в этом деле выступит судья ВАСУ Екатерина ЛЕОНТОВИЧ.

Другая судебная коллегия в 9.15 начала рассмотрение дела о незаконности Указа Президента Украины от 12 октября 2007 года №965/2007 "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины". Судья-докладчик по этому делу – Игорь ШТУЛЬМАН.

Возле здания Высшего админсуда УНА-УНСО проводит пикет против лишения Степана Бандеры и Романа Шухевича звания «Герой Украины». "УНА-УНСО воспринимает эти процессы как "прямую агрессию против Украины и посягательство на нашу правдивую историю", - отмечается на официальном сайте УНА-УНСО.