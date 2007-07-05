Во Львовской области дерево убило человека

Во Львовской области в результате падения деревьев травмированы три человека, которых госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Львова, из них один человек (1954 г.р.) умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, из-за непогоды было ограничено движение на автодороге “Львов – Бибрка” вблизи с.Давидов. Повреждены крыши 87 зданий.

3 июля в результате ливней и порывов ветра были обесточены 120 населенных пунктов. Состоянием на 7.00 четверга возобновлено электроснабжение 66 населенных пунктов, крыши 13 зданий, проведены работы по расчистке дорог, движение автомобильного транспорта возобновлено.

На месте события работают оперативные мобильные группы ГУ МЧС, бригады "Львовоблэнерго" и районные коммунальные службы.