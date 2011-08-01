Пьяный на BMW насмерть сбил двух женщин на тротуаре

В Черновцах вечером 30 июля пьяный водитель на автомобиле BMW выехал на тротуар и сбил двух женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, 32-летний водитель на автомобиле BMW-525 во время обгона другого авто выехал на тротуар и сбил двух женщин. Одна из них, 42-летняя, умерла сразу на месте ДТП. Вторая, 49-летняя, умерла через несколько часов от травм в больнице скорой помощи.

В салоне автомобиля находились также жена и малолетний ребенок водителя. Во время ДТП мальчик вылетел из машины, но выжил. У него обнаружена закрытая черепно-мозговая травма головы, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Однако от госпитализации ребенка мать отказалась, и в тот же день пострадавшие выписались из больницы.

Водитель арестован, он находится в местном изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.