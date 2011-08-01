В «Борисполе» бастуют пилоты

Утренние рейсы в Донецк, Симферополь и Одессу из "Борисполя" отменены или перенесены по причине забастовки пилотов самолетов "Boeing" компании "Аэросвит". Об этом сообщает "Сегодня".

Пассажиры прибыли в терминал "А" рано утром, планируя улететь в восточный регион страны и на юг в 9.00 и 9.10.

До сих ни один из указанных рейсов не был отправлен.

Как сообщают сотрудники "Борисполя" по громкой связи, причина ЧП заключается в том, что пилоты отказываются лететь.

Пассажирам, которые планировали утром отправиться в Одессу, сообщили, что их рейс перенесен на 13.05.

Касательно Донецка и Симферополя на данный момент информации нет.

Люди массово сдают билеты, в холле терминала образовалось огромное столпотворение.

В том случае, если в ближайшие 7 часов рейсы не будут отправлены, руководство компании пообещало предоставить пассажирам номер в гостинице или же вернуть деньги. В качестве утешения людям предоставили бесплатные охладительные напитки.