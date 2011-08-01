В Сумах в первом полугодии налоговики возбудили 14 уголовных дел, ущерб по которым составляет 13 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Также за январь-июнь 2011 года сумские налоговики обеспечили поступление 12,2 млн. грн. налогов в бюджет, в том числе 2,7 млн. грн. от мероприятий по сокращению налогового долга. Кроме того, налоговиками было инициировано 21 документальную проверку, по результатам которых доначислено почти 5 млн. грн. средств, большая часть из которых уже поступила в бюджет.

Кроме того, с начала 2011 года сотрудниками налоговой в Сумах выявлено 6 фактов незаконно заявленного к бюджетному возмещению НДС на общую сумму более 8 млн. грн. Также из незаконного оборота было изъято товаров на сумму более 3 млн. грн.