Янукович уверен, что торговля будет шагать в ногу со временем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников торговли Украины с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам торговой сферы крепкого здоровья, благополучия, благосостояния и новых трудовых достижений на благо Украины.

Президент подчеркнул, что работники сферы торговли ежедневно удовлетворяют потребности миллионов граждан, принимают участие в формировании экономического потенциала страны. В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что работники торговли и в дальнейшем будут шагать в ногу с требованиями времени – будут перестраивать торговую инфраструктуру и способствовать повышению уровня жизни населения.