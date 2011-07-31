Янукович уверен, что торговля будет шагать в ногу со временем
18:09, 31 июля 2011Общество
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Поздравление опубликовано на сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников торговли Украины с профессиональным праздником.
Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам торговой сферы крепкого здоровья, благополучия, благосостояния и новых трудовых достижений на благо Украины.
Президент подчеркнул, что работники сферы торговли ежедневно удовлетворяют потребности миллионов граждан, принимают участие в формировании экономического потенциала страны. В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что работники торговли и в дальнейшем будут шагать в ногу с требованиями времени – будут перестраивать торговую инфраструктуру и способствовать повышению уровня жизни населения.
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