Янукович поручил Пшонке расследовать причины аварии на шахте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ расследовать причины аварии на шахте «Суходольская-Восточная» (г. Суходольск Краснодонского района Луганской области).

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее поручение Президент дал во время заседания Правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте «Суходольская-Восточная».

«Я хотел бы, чтобы обстоятельства трагедии были рассмотрены с точки зрения законности. Чтобы мы посмотрели, не было ли здесь нарушения закона. Чтобы были защищены права пострадавших», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к В.ПШОНКЕ во время заседания комиссии, которое состоялось на шахте «Суходольская-Восточная».

Глава государства отметил, что все обстоятельства аварии на шахте «Суходольская-Восточная» должны быть тщательным образом изучены. «Мы должны подойти к этому очень принципиально: посмотреть все планы горных работ, добычи угля, не нарушалась ли технология», – отметил Президент Украины.

Он потребовал, чтобы расследование причин аварии на шахте представило не только правовое заключение по поводу трагедии, но также было направлено на максимальную защиту потерпевших.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба девяти горняков неизвестна.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, что привело к гибели людей).