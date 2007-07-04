ДАИ возобновляет все свои посты на въездах в Киев

На организацию ограничения движения транспорта в центре Киева с целью предотвращения возникновения заторов на автодорогах планируется потратить 45 млн. грн. из городского бюджета и еще 56 млн. грн. должны поступить из дополнительных источников.

Как сообщает газета “Хрещатик” в № 101(3091) от 4 июля 2007 г., такие данные были озвучены вчера на совещании исполняющего обязанности заместителя городского председателя Киева Ивана САЛИЯ с представителями столичной Госавтоинспекции.

Ограничение движения планируется ввести на территории: Европейская площадь — улица Грушевского — бульвар Леси Украинки — Большая Васильковская — Европейская площадь. Здесь планируют установить скорость движения до 50 км/час, запретить проезд маршрутных такси вместимостью менее 19 пассажиромест и ввести фиксированные остановки маршруток по требованию. Транзитному грузовому транспорту на эту территорию вообще будет запрещен въезд.

Предложено нововведение и его финансирование рассмотрят на сессии Киевсовета, проведение которой запланировано на 12 июля.

Чтобы разрешить ситуацию с транспортом в центре, компания “Киевпасстранс” предлагала и другой вариант. Как сообщил первый заместитель генерального директора компании Виталий ДМИТРЕНКО, специалисты советуют увеличить кольцо с ограниченным движением: площадь Леси Украинки — Грушевского — Контрактовая площадь — Глибочицкая — Артема — площадь Победы — Саксаганского — площадь Леси Украинки. При этом маршрутный транспорт должен только подвозить к метро, а не повторять схему его движения. Предложение “Киевпастранса”, по мнению участников совещания, более актуально, однако принять его пока не готовы.

Будут контролировать соблюдение новых правил с помощью системы дорожного видеонадзора. Пока такой есть только на перекрестках улиц Жилянской и Толстого и Федорова и Горького. Уже создана база автомобилей тех, кто не имеет пропусков на въезд в эту часть города. Хотя никакого наказания для нарушителей не предусмотрено. По словам начальника службы организации дорожного движения Управления ГАИ в Киеве Владимира КАМСКОГО, в настоящее время нет законодательной базы, которая бы дала возможность привлекать нарушителей к ответственности.

Кроме этого, на совещании было принято решение до конца года возобновить все шесть постов ГАИ на въездах в столицу: на Одесском, Обуховском, Житомирском, Броварском, Бориспольском и Вышгородском направлениях. Там обещают обустроить транспортные терминалы. По информации В.КАМСКОГО, с целью обеспечения работы постов создается отдельное подразделение ГАИ из 92 человек.