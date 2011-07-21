Археологи нашли стратегическую печь XVII века

В городе Новгород-Северском археологи нашли первую в Черниговской печь для производства селитры периода конца XVII начала XVIII веков.

Как сообщили УНИАН в Управлении культуры, туризма и охраны культурного наследия облгосадминистрации, раскопали находку участники совместной экспедиции Института археологии НАН Украины и Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя.

По информации научного консультанта экспедиции Елены ЧЕРНЕНКО, уникальная печь для производства селитры была обнаружена на территории ремесленной зоны города Новгород-Северский.

Е.ЧЕРНЕНКО отметила, что селитра в 17-18 веках была стратегически важным сырьем, поскольку использовалась для производства пороха. Найденная печь, углубленная на три метра подземной конструкции, длиной около 8 м. В свое время она состояла из камеры-топки и входа, перекрытого навесом. Большой котел для варки селитры устанавливался сверху. В найденном сооружении подземная часть сохранилась полностью.

"Это достаточно интересная и редкая находка, ведь такие печи для производства селитры известны археологам на Переяславщине, Полтавщине и Слобожанщине. На севере Украины это сооружение найдено впервые", - сказала Е.ЧЕРНЕНКО.