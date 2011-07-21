Глава Донецкой налоговой: зарплаты в конвертах разрушают общество

В Донецкой области с начала текущего 2011 года было возбуждено 69 уголовных дел по фактам выплаты зарплаты в «конвертах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области.

Согласно сообщению, с начала 2011 года налоговая милиция региона также осуществила 383 проверки в ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений законодательства, связанных с выплатой неофициальной зарплаты, осуществления расчетов за товарно-материальные ценности неучтенной наличностью.

В результате в бюджет к уплате за указанный период было доначислено 21,8 млн. грн., из которых уже поступило 21,3 млн. грн.

В сообщении уточняется, что из 69 возбужденных уголовных дел, налоговой милицией было возбуждено 16, и по принадлежности в органы прокуратуры передано 180 материалов, по которым возбуждено еще 53 уголовных дела.

«Нарушение законодательства о труде и выплата заработной платы в «конвертах» разрушают общество изнутри, лишая работников будущего», – цитирует пресс-служба председателя ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА.

По его словам нечестные работодатели так поступают «якобы в интересах своих работников, тогда как граждане не осознают всей глубины обмана».

«В рамках второго этапа работы по легализации занятости мы не успокоимся, пока все налогоплательщики добровольно не будут платить в казну причитающиеся суммы», – заявил И.УСИК.