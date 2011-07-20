Милиция не подтверждает, что убитый в Донецке - брат председателя НБУ

Милиция не подтверждает, что убитый в Донецке мужчина является двоюродным братом главы Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Донецке начальник Ворошиловского РОВД Иван ЛАСКАВЫЙ.

Перед тем как рассказать о деталях данного преступления, правоохранитель заявил, что данное убийство является бытовым.

По словам И.ЛАСКАВОГО, 18 июля в 18.30 в райотдел милиции поступило сообщение от диспетчера ЖЭКа №3 о том, что по проспекту Гринкевича возле ЖЭКа «неизвестный бегает с ножом». Когда на место происшествия прибыли сотрудники милиции, то обнаружили у входа в ЖЭКа реанимационный автомобиль скорой помощи и труп мужчины с ножевым ранением в области сердца.

И.ЛАСКАВЫЙ сообщил, что, по словам диспетчера ЖЭКа, в жилуправление зашел пьяный мужчина, схватил ее за волосы и угрожал отрезком металлической трубы. На крик женщины в ЖЭК забежал один из жильцов дома, забрал у пьяного трубу и попытался его усмирить. Между мужчинами завязалась драка, затем, когда они уже вышли из здания, пьяный вынул из барсетки нож и спереди ударил мужчину, защищавшего диспетчера.

«Потерпевший упал, а преступник забрал трубу и пошел домой», - сказал И.ЛАСКАВЫЙ.

По его словам, убитым оказался Геннадий Сливной, 43-летний житель дома, в котором располагается данный ЖЭК.

«Пострадавший - это добропорядочный человек, семьянин, который чисто случайно оказался на месте происшествия, он вышел из своей квартиры на улицу буквально в тапочках», - отметил И.ЛАСКАВЫЙ.

У погибшего, который работал водителем, остались сиротами двое детей в возрасте 6 лет и 10 месяцев.

Его убийцу, 49-летнего безработного, милиция обнаружила сразу же, он находился у себя дома «в неадекватном состоянии» и ничего не мог внятно объяснить, сообщил И.ЛАСКАВЫЙ.

«Преступник был пьян и выглядел как зомби», - сказал правоохранитель.

По его словам, в тот же день, 18 июля, злоумышленник был задержан, и правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство», Ворошиловский районный суд теперь должен определить ему меру пресечения.

На вопрос журналистов, может ли милиция подтвердить, что Г.Сливной является двоюродным братом главы НБУ АРБУЗОВА, И.ЛАСКАВЫЙ ответил: «Я не подтверждаю этот факт».

Журналисты попытались узнать у начальника райотдела, почему тогда сегодня на похоронах убитого было такое масштабное милицейское оцепление, а на могиле стояли дорогие корзины с белыми розами, И.ЛАСКАВЫЙ сказал, что никого из сотрудников райотдела милиции на похоронах не было, поэтому ничего не может сказать по этому поводу, а задавать вопросы родственникам погибшего на тему данного родства неуместно.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ сообщили, что в Донецке убит двоюродный брат главы НБУ С.АРБУЗОВА.