В отравлениях детей в лагерях обвиняют СЭС, которые только «деньги собирают»

Заместитель главы правления Совета предпринимателей Дарницкого района Киева, адвокат Виктория МУНДИРОВА заявляет, что нынешнее руководство СЭС в регионах занято «сбором барышей» с предпринимателей, тогда как вопросы обеспечения санитарной-эпидемиологической безопасности их просто не интересуют.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии адвоката.

В частности, В.МУНДИРОВА выразила обеспокоенность участившимися случаями отравления детей в летних лагерях. Она также напомнила слова первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА о том, что ввиду "недейственности существующей системы" повторение отравлений представляется вполне вероятным.

В.МУНДИРОВА также высказала возмущение бездействием СЭС и Минздрава в отношении руководителя Черниговской областной санитарно-эпидемиологической станции Николая ДОНЦА в связи с массовым отравлением детей в летнем лагере в Черниговской области. "Я считаю абсолютно правильным увольнение главврача СЭС в Севастополе из-за массового отравления детей: именно СЭС обязана была следить и упредить катастрофическую ситуацию, - сказала она. - В то же время мне не понятно, почему до сих пор не понес соответствующее наказание главврач Черниговской СЭС. Не тот масштаб отравившихся или какие-то другие причины?".

По словам В.МУНДИРОВОЙ, «СЭСы заняты сбором денег, а не санбезопасностью». "Это не эпидемия отравлений, это эпидемия коррупции в СЭСах, которая угрожает здоровью наших детей", - заявила она.

Вместе с тем адвокат предложила юридическую помощь в подаче исков в суд против чиновников СЭС, которые допустили халатность в работе.

Как сообщалось, 12 июля было зафиксировано массовое отравление детей и взрослых в севастопольских оздоровительных лагерях "Альбатрос" и "Нахимовец". 14 июля Государственная санитарно-эпидемиологическая служба уволила главного государственного санитарного врача Севастополя Владимира ТАРАСОВА.

10 июля из оздоровительного лагеря Черниговского областного спортивно-физкультурного общества "Колос" в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с признаками пищевого отравления госпитализирован 21 ребенок (в возрасте от 8 до 15 лет). Кроме того, в августе 2010 года в Нежинском интернате от неизвестной инфекции умерли 5 детей-инвалидов.