Эксперт советует Украине, как привлечь инвесторов: во-первых уничтожить «справки»

Эксперт Польского Института международных дел Лукаш АДАМСКИЙ считает, что для улучшения инвестиционного климата Украина должна свести к минимуму административные процедуры.

Такое мнение он высказал в переданном УНИАН комментарии Институту Горшенина в ходе экспертного опроса «Инвестиционная привлекательность Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС» в рамках годовой программы Института «Украина-Россия-ЕС».

«Должны исчезнуть "справки", которые надо брать у одного административного органа для того, чтобы показать другому», - подчеркнул польский эксперт.

По его убеждению, неблагоприятный инвестиционный климат в Украине является следствием отсутствия существенных реформ в управлении, бюрократии, работающей неэффективно, по советскому образцу, а также – результат огромной, с точки зрения европейских стандартов, коррупции. «Если в ЕС взятка является вознаграждением чиновника за то, что тот нарушает закон в интересах "взяткодателя", то в Украине и в других постсоветских странах Восточной Европы, взятка - это вознаграждение чиновника за то, что тот приступает к исполнению своих служебных обязанностей. Также скверный инвестиционный климат вытекает из отсутствия правового государства, проблем с демократией, из авторитарных тенденций разных украинских правительств и президентов», - сказал Л.АДАМСКИЙ.

Эксперт полагает, что данная ситуация сильно вредит Украине во всех смыслах. «Особенно мелкий и средний бизнес из стран ЕС боится инвестировать в Украине, зная, что он не только может стать жертвой рейдерства, но также ему, скорее всего, предстоит платить десяткам чиновников. Можно взять другой пример – сферу образования. Кто из выпускников университетов стран ЕС, скажем, захочет приехать учиться в украинской аспирантуре, если будет знать, что будет сталкиваться с феодальными отношениями между преподавателями и аспирантами? А несколько месяцев он потратит лишь на то, чтобы выполнить требования украинских правил по оформлению диссертации: собрать кучу подписей и печатей разных университетских чиновников?», - считает польский эксперт.

По его мнению, рецепт изменения данной ситуации довольно прост. «Во-первых - решительная борьба с коррупцией. Во-вторых – реформа управления – сокращение до минимума административных процедур и введение электронных технологий обслуживания населения. Стоит при этом исходить из того принципа, что государство не должно требовать от гражданина данных, которыми оно уже владеет. Это значит, что должны в значительной степени исчезнуть "справки", которые надо брать у одного административного органа для того, чтобы показать другому. В-третьих – введение принципа максимальной прозрачности принятия решений и персональной ответственности чиновников за ошибки. В-четвертых – обеспечение независимости судов», - отметил Л.АДАМСКИЙ.

Эксперт считает, что подобные изменения станут возможными лишь в том случае, если «одновременно будет проходить общая демократизация страны и изменения в менталитете ее жителей – дело сложное, но не невозможное. Пример стран Центральной Европы и Грузии должен много чему Украину научить».

Также Л.АДАМСКИЙ уверен, что проведению вышеописанных реформ будет способствовать подписание Украиной соглашения о создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Прежде всего – потому что увеличит торговлю и бизнес-связи с ЕС и усилит влияние тех сил и того лобби в Украине, которые уже давно требуют системных реформ и которые понимают, что это вопрос элементарного выживания Украины в условиях глобализации. Сначала, правда, эта тенденция к системным реформам может не быть особо сильной, но зато будет довольно устойчивой. В отношении долгосрочной перспективы – я оптимист», - сказал он.