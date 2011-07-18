Молния ударила в туристическую палатку: 6 потерпевших

В Черниговской области в результате удара молнии в туристическую палатку 6 человек получили ожоги.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Чрезвычайная ситуация произошла на берегу Днепра неподалёку от села Каменка Рипкинского района. Во время дождя произошел удар молнии в туристическую палатку, в результате чего ожоги отдельных участков тела получили шесть человек. Пострадавшие госпитализированы в Рипкинскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших стабильно.

Кроме того, в Черниговской области в результате грозовых разрядов произошли два пожара - в селах Пархомов Козелецкого района и Кунашевка Нежинского района горели два жилых дома.