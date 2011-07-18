Почему фермеры не хотят браться за животноводство?

Старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Александр ГОНЧАРУК считает, что животноводство в Украине не развивается из-за отсутствия гарантий права собственности на средства производства.

Как сообщает ZN.ua, так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра социальных экспертиз Института социологии НАНУ и Государственного агентства земельных ресурсов, которые засвидетельствовали, что основным направлением деятельности фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в Украине является растениеводство. Животноводство продолжает оставаться главным источником прибылей всего для 7,3% фермерских хозяйств и для 9,5% сельхозпредприятий.

«Отсутствие позитивной динамики в животноводстве связано с тем, что права собственности у нас часто не определены и очень часто могут быть поставлены под сомнение», — считает А.ГОНЧАРУК.

По его мнению, те люди, которые работают сегодня в сфере сельхозпроизводства, как правило, занятые там, где относительно небольшие капитальные расходы.

«Если права собственности будут поставлены под сомнение или просто проигнорированы, то можно продать технику, товарно-материальные ценности и выйти из бизнеса с минимальными потерями. А когда человек строит фермы, капитальные сооружения, то он должен быть уверен, что простоят они по меньшей мере тридцать лет, и никто их не заберет, как и тысячу гектаров арендованной земли. Здесь или нужно иметь надежную аренду, или скупать землю, потому что всегда есть опасность потерять кормовую базу для скота. А вода, очистительные сооружения, организация зоотехнической и ветеринарной служб — это также большие расходы, которые нуждаются в стабильности на десятки лет. Негарантированые права являются наибольшим, по моему мнению, препятствием для развития животноводства», — отметил А.ГОНЧАРУК.

Опрос проводился с апреля по июнь 2011 года Центром социальных экспертиз Института социологии НАНУ совместно с Государственным агентством земельных ресурсов. Всего было опрошено 1600 селян, кроме того – 1200 фермеров и 800 руководителей сельхозпредприятий.