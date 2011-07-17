Энергетики подсчитывают потери

За полгода на объектах открытого акционерного общества «Тернопольоблэнерго» было похищено имущества на общую сумму 60 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного инженера по распределительным сетям ОАО «Тернопольоблэнерго» Роман ДОРОШ, самый большой ущерб энергетики понесли в результате похищения 10,57 км алюминиевого провода стоимостью 34,6 тыс. грн. и четырех шкафов высоковольтной аппаратуры типа КСО. Покупка новых шкафов вместе с восстановительными работами обошлись предприятию в 20,38 тыс. грн.

Также за полгода было похищено 28 кг алюминиевых шин, две опоры, два дверных полотна и шесть метров кабеля 10 кВ. Ущерб в результате похищения этого оборудования составляет 5,1 тыс. грн.

«Самая большая кража была совершена в Бережанском районе. Там воры проникли на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и вынесли с собой 28 кг алюминиевых шин, четыре шкафа высоковольтной аппаратуры типа КСО, шесть метров кабеля 10 кВ и два дверных полотна. Общая сумма нанесенного энергетикам ущерба в данном районе составляет 23,77 тыс. грн.», – сообщил Р.ДОРОШ.

По его словам, правоохранительные органы расследуют все факты краж.