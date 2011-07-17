Обвиненная в удушении 2-летней дочки скотчем отсидела три года

Американка, суд над которой по обвинению в убийстве ее ребенка расколол общество, вышла на свободу из тюрьмы в штате Флорида, сообщает Би-би-си.

В начале этого месяца суд города Орландо признал 25-летнюю Кейзи Энтони невиновной в убийстве ее двухлетней дочери Кейли.

Энтони провела в тюрьме три года. Ее обвиняли в том, что она удушила своего ребенка скотчем, а затем бросила тело в пруд. Тюремный срок она отбывала за то, что лгала следователям о местонахождении девочки.

Сторона защиты настаивала на том, что ребенок случайно утонул в семейном бассейне, а мать, испугавшись наказания и будучи в состоянии аффекта, избавилась от трупа.