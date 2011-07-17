Чиновники выдавали акты на землю за взятки

На Волыни работники милиции разоблачили трех государственных служащих, которые за взятки выдавали гражданам государственные акты на землю.

Об этом УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области со ссылкой на начальника Управления по борьбе с организованной преступностью Сергея ГОРБАТЮКА.

По его словам, подразделением УБОП совместно с сотрудниками прокуратуры Луцкого района разоблачены государственные служащие, которые создали преступную схему вымогания и получения взяток в размере от 10 до 100 тысяч гривень за выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки в размере 0,5751 га и изменение их целевого назначения. Задокументировано 5 фактов взяточничества. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму более 105 тыс. грн.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.