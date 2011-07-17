В Бердичевском горисполкоме можно почтить чудотворную икону

16 июля в Бердичеве Житомирской области начался праздник в честь 225-летия коронации иконы Матери Божьей Бердичевской.

Как сообщили УНИАН в Бердичевском горисполкоме, который выступает одним из главных организаторов праздника, в этом году паломники со всего мира смогут поклониться чудотворной, коронованной Папой Римским иконе Матери Божьей Бердичевской.

Участвуют в празднике несколько тысяч паломников со всего мира. Несколько дней они шли пешком из Житомира, Киева, Верховни, Козятина, Чуднова, Полонного, Хмельницкого.

На праздник прибыли паломники из Западной Украины, Польши, Беларуси, Литвы, Чехии и других стран.

Завершится праздник сегодня торжественной литургией на площади перед монастырем Босых кармелитов - католическим монастырем XVII века.