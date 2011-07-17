Чувство независимости в украинцах просыпается из-за Тузлы, Чечни, Грузии

Число сторонников независимости Украины резко возрастает в моменты угрозы агрессии со стороны России или во время войн и терактов на территории северного соседа.

Об этом свидетельствуют данные 20-летнего Киевского международного института социологии (КМИС), пишет Зеркало недели.

По данным КМИС, число сторонников суверенитета в 2011 году — такое же, как и 20 лет назад (76,4% опрошенных). На референдуме в декабре 1991 года государственную независимость поддержали 76,03% всего взрослого населения Украины (90,3% от 84,2% тех, кто принял участие в голосовании). Затем поддержка стала падать.

Заметный рост численности сторонников независимости происходил в 1994—1996 годах, с разворачиванием Россией военных действий в Чечне. «Многим нашим людям тогда становилось понятно: если бы мы были одним государством, то и наши дети воевали бы и погибали там же… За этот период численность сторонников независимости выросла с 56% до 71%», — сообщил президент КМИС Валерий Хмелько.

Потом в динамике численности сторонников украинской независимости был спад до 60%, связанный с кризисом 1998—1999 годов. «Следующий подъем — до 72% — произошел в конце 1999 — в начале 2000 годов с приходом первого правительства Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко на должности вице-премьера, организовавшей перекрытие теневых финансовых потоков за рубеж и возобновление выплат пенсий и зарплат в бюджетной сфере. А в ноябре 2002 года в опросе, который по времени шел сразу за драматическим террористическим захватом заложников в концертном зале в Москве, уровень поддержки государственной независимости — 77% взрослого населения — впервые превысил уровень, проявленный на референдуме 1991 года», — отметил президент КМИС.

«В начале октября 2003 года опрос зафиксировал поддержку независимости на уровне лишь 71,5%, но после этого со стороны России были предприняты такие действия в районе острова Коса Тузла, которые поставили под угрозу территориальную целостность Украины. И тогда в течение только одного месяца численность сторонников независимости Украины увеличилась с 71,5% до 77,6%. Результаты опроса в конце октября показали, что наши люди снова испытали подъем национального самосознания — и более всего в Восточном и Южном регионах Украины. Правда, на этом уровне число сторонников независимости продержалось недолго, и уже через месяц снова составило 72%», — рассказал В.Хмелько.

Однако в 2008 году, во время военного конфликта России с Грузией, в течение одного только августа было зафиксировано еще более значительное возрастание поддержки государственной независимости Украины — с 71,5% до 82,8%.

«Выбор, который делают некоторые люди перед лицом угрозы потери целостности своей страны и посягательства на ее суверенитет, оказывается более гражданственным, чем они считают в дни, обремененные лишь будничными проблемами», — резюмировал президент КМИС.