Дети в Болгарии отравились питьевой водой?

Состояние здоровья детей из Украины, которые отравились в Болгарии, стабильное.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно полученной от Посольства Украины в Республике Болгария информации, 11 июля в инфекционное отделение центральной областной больницы г. Бургас с симптомами гастроэнтероколитного синдрома были госпитализированы около 40 детей.

По предварительной информацию, среди них 10 украинских детей.

Доставленным в больницу детям оказана необходимая медицинская помощь. На данное время состояние здоровья детей стабильное, в ближайшие дни готовится их выписка из больницы.

Местные службы санэпидемконтроля допускают, что отравление детей произошло из-за неудовлетворительного состояния питьевой воды в гостинице г. Китен, в которой находятся около 500 отдыхающих из разных стран.

В настоящее время проводится соответствующая экспертиза на наличие и выявление возбудителей болезни.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Республике Болгария и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что на болгарском курорте отравились и попали в больницу дети из Украины. Массовое отравление произошло в международном детском лагере «Друзья», размещенном в городе Китен. Среди госпитализированных 10 украинских детей, а также 26 россиян.