Ющенко требует от Генпрокуратуры и МВД защитить абитуриентов от взяточников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел активной работы по искоренению взяточничества и коррупции в учебных заведениях.

Об этом идет речь в письмах главы государства генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и врио министра внутренних дел Михаилу КОРНИЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.

В.Ющенко констатировал, что несмотря на принятые стражами порядка в прежние годы меры, улучшения на этом участке борьбы с правонарушениями и преступлениями не произошло. А особенно распространенными проявления коррупции и взяточничества становятся в период вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. «Как следствие, одарённые молодые люди не могут получить высшее образование, реализовать свое право на учебу», – подчеркнул в письме Президент, отметив, что ситуация требует неотложного решения.

Глава государства предлагает руководителям МВД и Генпрокуратуры реализовать все полномочия, данные законом правоохранительным органам для предотвращения и разоблачения фактов взяточничества, усиления ответственности руководителей и преподавателей учебных заведений и привлечения виновных к ответственности.

А.Медведько и М.Корниенко обязаны доложить Президенту о результатах проведенной работы.