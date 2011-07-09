Чиновника КГГА поймали на взятке

Работниками отдела борьбы с экономической преступностью Соломенского райуправления столичной милиции во время получения 250 долларов взятки задержан государственный служащий, работник Главного управления Киевской горгосадминистрации по контролю за благоустройством города.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, указанную сумму чиновнику передал владелец коммерческого киоска за несоставление акта выявленных нарушений во время проверки этого киоска.

По собранным материалам прокуратурой Соломенского района Киева в отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «получение взятки служебным лицом». Этой статьей предусмотрено заключение сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Обвиняемый находится на подписке о невыезде.