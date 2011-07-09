Верховная Рада намерена гарантировать права живущих в общежитиях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» (относительно усовершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 285 из 318 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Планируется внести изменения в Закон «О приватизации государственного жилищного фонда», предусмотрев, что передача в собственность граждан квартир в домах, домов, жилых помещений в общежитиях осуществляется с одновременной передачей им в общую совместимую собственность вспомогательных помещений (помещений общего пользования).

Также планируется внести изменения в Закон “Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий». Данным законопроектом предусмотрено уточнить, что приватизация жилья в общежитиях осуществляется его жильцами, которые нуждаются в социальной защите, не имеют другого жилья, законно проживают в общежитии больше пяти лет. При этом уточняется, что приватизация жилья в общежитиях касается всех жилых помещений - жилых комнат, жилых блоков, жилых секций.

Законопроектом предусмотрено, что передача общежитий в собственность территориальных общин должна быть осуществлена в течение шести лет со дня принятия закона.

Не будут подлежать приватизации комнаты в общежитиях, которые заселены гражданами, на которых распространяется действие этого законопроекта, но которые не находятся в семейных отношениях. Эти граждане приобретают право на приватизацию жилых помещений в общежитии после расселения в отдельные жилые помещения в этом или другом общежитии. В случае отсутствия возможности расселения таких граждан в отдельные жилые помещения в общежитии им может быть предоставлено, по их согласию, на время до получения постоянного жилья социальное жилье.