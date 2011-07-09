Детский центр "Молодая гвардия" отмечает 55-летие

8-9 июля 2011 года Украинский детский центр "Молодая гвардия" отмечает 55-летний юбилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в праздничные дни состоится торжественная линейка, юбилейный концерт "Салют, "Молодая гвардия!", большой "молодогвардейский" костер и праздничный фейерверк.

Празднование юбилея детского центра проходит в рамках пятой тематической смены "В молодогвардейском кругу". Участниками этой смены являются 959 детей со всей Украины.

Пресс-служба отмечает, что история детского центра начинается с 1924 года, с открытием одного из первых в Украине и первого в Одессе пионерского лагеря "Коммуна юных пионеров в Лузановке". С того времени на побережье Черного моря отдыхают дети – сначала в палаточном лагере, потом в детском санатории "Украинский Артек". В 1956 году открывается новая страница истории центра – он реорганизован в республиканский пионерский лагерь "Молодая гвардия".