Тигипко: пенсионная реформа будет принята за 2-3 часа

Вице-премьер-министр Украины, министр труда и социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что законопроект о пенсионной реформе в целом будет принят за 2-3 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня журналистам.

По словам С.ТИГИПКО, парламент в достаточно нормальном темпе прошел почти половину поправок, внесенных в законопроект.

В то же время, по его словам, представители оппозиции, которые выступают с критикой в адрес законопроекта, допускают неточности. «Люди говорят о том, чего вообще нет в законопроекте», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что работа над законопроектом понемногу продвигается. «Если так будет и дальше, то еще часа 2-3, и он будет принят», - добавил С.ТИГИПКО.

Сейчас ВР рассмотрела 450 поправок из более 1100.