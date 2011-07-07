14-летняя девочка отравилась абсентом

В городе Мариуполе Донецкой области с алкогольным отравлением госпитализирована 14-летняя девочка.

Об этом сообщает сайт ilich.in.ua со ссылкой на врачей городской больницы скорой медицинской помощи.

В сообщении отмечается, что девочка была доставлена в реанимацию детской городской больницы вчера от одного из кафе на побережье Мариуполя.

По словам врачей, девочка отравилась большой дозой абсента (крепкий алкогольный напиток, содержащий обычно от 70 % до 86 % алкоголя), но сегодня ее жизнь вне опасности.

Заведующий отделением детской реанимации горбольницы №3 Юрий БАХОЛДИН, комментируя происшествие, сказал, что «для своего возраста девочка выпила слишком много абсента, довольно крепкого напитка, который имеет небольшое наркотическое действие». Врач отметил, что юной пациентке была оказана вся необходимая помощь. «Жить пациентка будет, и будем надеяться - сделает соответствующие выводы после случившегося», - сказал Ю.БАХОЛДИН.