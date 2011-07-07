Милиция задержала мужчину, который угрожал взрывать маршрутки

Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего жителя райцентра Тарутино Одесской области, требовавшего перечислить ему на указанный счет электронные деньги (web-money) в сумме свыше 11 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области.

В случае неуплаты указанной суммы он угрожал террористическими актами в общественном транспорте, в частности, взрывать маршрутки на территории Одессы.

Получив по электронной почте сообщение от неизвестного террориста, угрожавшего привести в действие несколько бомб, установленных в одесских маршрутках, местные оперативники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и сумели установить личность отправителя угрожающих сообщений.

По словам заместителя начальника угрозыска Одесского горУВД Александра ДОКИЙЧУКА, «оперативным путем был установлен адрес отправителя, установили отправителя, которым оказался житель пгт Тарутино Одесской области. Он был задержан и дает показания».

В частности, задержанный не отрицает, что написал и отправил в адрес МВД письма с угрозами, подготовив текст заранее. После чего прибыл в Одессу, зашел в интернет-клуб, расположенный в центре города, и отправил остуда электронное сообщение в адрес МВД, который нашел в сети, и стал ждать результатов - найдут его или нет. По словам задержанного, он «был уверен в том, что милиция установит того, кто так глупо пошутил».

Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.