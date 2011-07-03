На побережье в Запорожской области холеры не нашли

Государственная экологическая инспекция Азовского моря подтвердила отсутствие холеры на побережье в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на государственного экологического инспектора Валерия ДЕМЬЯНОВА, под контролем которого находится ситуация на побережье Азовского моря от Таганрога до Крыма, «ни в одной пробе морской, питьевой или и технической воды, отобранной на контрольном маршруте, не обнаружено ни холерного, ни холероподобного вибрионов».

«В течение недели передвижная лаборатория инспекции побывала в контрольных населенных пунктах побережья. Проведенные анализы показали отсутствие опасности, в том числе и в курортной зоне Запорожского края - в Приморске, Кирилловке, Бердянске и других базовых для отдыхающих населенных пунктах», - сообщили в Запорожской ОГА.

Как сообщал УНИАН, с 29 мая в Мариуполе официально было подтверждено 18 случаев заболевания холерой и 9 случаев вибриононосительства у клинически здоровых людей.

1 июля в Мариуполе с подозрением на заболевание холерой был госпитализирован 19-й местный житель.