В Мариуполе остается один больной холерой

30 июня в Мариуполе один пациент, ранее госпитализированный с холерой, был выписан из больницы, а еще один человек продолжает лечение.

Как сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области, всего по состоянию на сегодняшний день в Мариуполе было зарегистрировано 18 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом (О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителя такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

По информации начальника управления здравоохранения Мариупольского городского совета Александра ЖЕЛЕЗНЯКА, продолжающий лечение больной - молодой мужчина без определенного места жительства, госпитализированный 27 июня.

«Состояние этого пациента стабилизировалось. Курс его лечения рассчитан до 7 июля. Если все пройдет успешно, выздоровевший через неделю покинет госпиталь, и тогда можно будет говорить об открытии пляжей в городе», - сказал А.ЖЕЛЕЗНЯК.