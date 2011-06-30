"Опора" подвела итоги ВНО

В Гражданской сети “Опора” заявляют, что бюджет государства потерял в этом году 10 млн. 296 тыс. 80 грн. из-за падения явки на внешнее независимое оценивание.

На пресс-конференции председатель правления гражданской сети Ольга АЙВАЗОВСКАЯ сказала, что эксперты организации обеспокоены тем, что и в этом году проблемным остается вопрос явки и тестирования и эффективного использования средств государственного бюджета, который теряет, начиная с 2010 года, миллионы гривень из-за необязательности ВНО для отдельных категорий абитуриентов.

По данным «Опоры», на тестирование, в частности, в этом году передумал идти 128 701 абитуриент.

Среди проблемных организационных вопросов «Опора» отмечает недостаточно продуманную доставку сертификатов абитуриентам, более растянутую во времени проверку работ абитуриентов по сравнению с прошлым годом.

В целом наблюдатели «Опоры» в 2011 году отметили достаточно качественный уровень организации тестирования и более дисциплинированное поведение его участников.

Абитуриенты в меньшей мере отвлекались на вспомогательные средства и концентрировались на содержании тестов.

Таким образом, в разы уменьшилось количество аннулированных работ на основании нарушений процедуры прохождения ВНО со стороны его участников.

Вместе с тем, в «Опоре» отметили наличие в этом году неординарных организационных проблем. Среди них актуальными являются, например, недостаточно эффективная форма доставки сертификатов ВНО через «Укрпочту». Без этого документа абитуриент не может попасть в пункт тестирования и принять участие в экзаменах. Зафиксированы случаи, когда сертификаты оставались неврученными абитуриентам.

Также среди проблем - более длительная проверка работ по сравнению с прошлым годом, когда оценивание бланка ответов группы «А» (исключительно закрытые вопросы) длилось около 7 дней. В этом году – от 10 дней до двух недель.

Актуальны также нарекания абитуриентов на разную сложность тестов по украинскому языку и литературе, которые были предложены участникам ВНО во время первой и второй сессий.

Определяя наибольшие риски вступительной кампании, которая официально стартует 1 июля, эксперты обратили внимание на возможные нарушения во время процесса зачисления студентов, особенно – при перемещении рейтингового списка абитуриентов. В прошлом году это стало одним с наиболее коррупционно чувствительных элементов вступительной кампании. Хотя условия приема более четко определили порядок зачисления и обнародования до трех обновляемых рейтинговых списков, остается угроза манипуляции их содержанием и доступом к информации об освобожденных местах ограниченного круга лиц.

По мнению экспертов «Опоры», новой проблемой станет расширение доли абитуриентов, имеющих право вступать в вузы без ВНО. В прошлом году такое исключение было сделано выпускникам школ до 2007 года при вступлении на заочные отделения. В 2011 году абсолютно все выпускники до 2007 года имеют право не сдавать тестирование и для вступления на стационар. Таким образом, сознательно сужается сфера применения ВНО, невзирая на широкую поддержку этой реформы общественностью.

Руководитель проекта “Правовая поддержка обеспечения равного доступа лиц к качественному высшему образованию в Украине” и преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Инна СОВСУН отметила, что серьезную обеспокоенность вызывает предложенная профильным министерством система электронного вступления. Система не была должным образом испытана, что уже создает предпосылки для возможных осложнений во время вступительной кампании. Невзирая на широкую мотивационную кампанию со стороны Минобразования, еще неделю назад к “Электронному вступлению” подключились лишь 10% вузов.

По ее словам, юридический статус электронного заявления на сегодняшний день не определен.

“Ввиду юридической неграмотности постановления об электронном поступленит, для защиты прав абитуриентов и предотвращения нарушения их прав мы обратились в суд с тем, чтобы суд отменил постановление как нарушающее действующее законодательство в сфере образования. Первое заседание назначено на 12 июля. Открытие производства по делу подтверждает, что основания для отмены постановления действительно есть, именно поэтому мы настойчиво рекомендуем абитуриентам подавать документы лично, и не надеяться на систему электронного поступления”, - сказала И.СОВСУН.