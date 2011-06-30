В Одессе автопробегом отметили день рождения командующего УПА

Автопробегом Одесса-Ильичевск отметили представители патриотической общественности областного центра 104-ю годовщину со дня рождения генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, большая колонна автомобилей под государственными и красно-черными флагами Всеукраинского объединения «Свобода» стартовала от Пересыпского моста Одессы и прошла главными улицами до города-спутника Ильичевска.

Как отметил на старте автопробега лидер облорганизации «Свободы» Павел КИРИЛЕНКО, почтение памяти Р.Шухевича следует возобновлять на государственном уровне. И напомнил, что «командующий УПА Р.Шухевич дважды бывал в Одессе, и мы, одесситы, должны гордиться этим фактом. Генерал, армия которого до 60-х годов не прекращала борьбу против московско-большевистской чумы, заслуживает того, чтобы его достойно чтили его память потомки и продолжатели его дела».

П.КИРИЛЕНКО добавил, что в прошлом году общественность Одессы назвала парк рядом с рынком «Пивничный» именем Р.Шухевича, возле его входа была установлена табличка «Парк имени Романа Шухевича» (к 69-й годовщине со дня восстановления Украинского государства).