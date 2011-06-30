Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О бесплатной правовой помощи».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 июня приняла в целом Закон «О бесплатной правовой помощи».

Закон определяет содержание права на бесплатную правовую помощь, порядок реализации этого права, основания и порядок предоставления бесплатной правовой помощи, государственные гарантии по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Согласно закону, правовая помощь - это помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств государственного бюджета местных бюджетов и других источников.

Бесплатная первичная правовая помощь - это вид государственной гарантии, которая заключается в информировании лица о его правах и свободах, порядке их реализации, восстановления в случае их нарушения и порядке обжалования решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Предусмотрено, что бесплатная первичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг предоставления правовой информации: предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам; составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера); предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Право на бесплатную первичную правовую помощь, в соответствии с Конституцией и данным законом, имеют все лица, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Субъектами предоставления бесплатной первичной правовой помощи в Украине являются: органы исполнительной власти; органы местного самоуправления; физические и юридические лица частного права; специализированные учреждения.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны проводить личный прием лиц, которые нуждаются в бесплатной первичной правовой помощи, по вопросам, которые относятся к компетенции соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления. Прием лиц, которые нуждаются в бесплатной первичной правовой помощи, проводится постоянно в установленные дни и часы. График приема лиц должен быть доведен до их сведения.

Закон содержит положения о предоставлении и бесплатной вторичной правовой помощи - вида государственной гарантии, которая заключается в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.

Бесплатная вторичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг: защита от обвинения; осуществление представительства интересов лиц, которые имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; составление документов процессуального характера.

Определен также круг лиц, имеющих право на такую помощь.