Ольга Богомолец поблагодарила Януковича за сохранение парка

Общественный деятель, заслуженный врач Украины, правнучка академика Александра Богомольца Ольга Богомолец поблагодарила Президента Украины Виктора Януковича за сохранение Мемориального дендрологического парка имени академика Александра Богомольца. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Парк сохранен только благодаря тому, что Вы вмешались в ситуацию. Я надеюсь, что решение будет принято в виде протокола», - сказала О.Богомолец на заседании Общественного гуманитарного совета. По ее словам, «пока еще ситуация регулируется в ручном режиме, и вопрос на сессию городского совета Киева не выносился. То есть легитимного решения нет. Договоренности есть, а решение еще не утверждено».

По этому поводу Виктор Янукович заметил, что благодарить стоит именно активистов, защищавших парк. Президент Украины поручил главе КГГА Александру Попову провести встречу с активистами, выступившими на защиту парка, и наладить сотрудничество. «Договоритесь, как совместно дальше будете работать, потому что это ваши помощники, это ваши глаза, это точка зрения общественности, большинства Киева», - подчеркнул Президент.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в свою очередь сообщил, что документальное утверждение договоренности о запрете застройки части парка, которое будет гарантией его сохранения, КГГА примет в течение месяца. «У нас есть письменный отказ инвестора, что застройки в этом парке не будет. Я стопроцентно гарантирую, что строительства не будет, а технологически мы этот вопрос окончательно решим в июле», - заверил он.