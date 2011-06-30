Рябченко считает возможной приватизацию госбанков

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО считает возможной продажу части акций государственных банков при условии принятия отдельных законов относительно их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам главы ФГИУ, на сегодня работа таких государственных банков, как "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" является узконаправленной в социальной сфере, поэтому для их приватизации необходимо принять отдельный закон или даже госпрограмму.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что считает возможной продажу миноритарного пакета акций "Ощадбанка" при условии сохранения в госсобственности его контрольного пакета. При этом акции банка, по его словам, могут быть выставлены в том числе и на зарубежных фондовых площадках.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк», г. Киев) – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.