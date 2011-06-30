В Киеве ранили и ограбили известного врача

Оперативники уголовного розыска Шевченковского райуправления столичной милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на известного украинского врача.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в Киеве Наталия КАЛИНОВСКАЯ.

Она напомнила, что нападение на врача было совершено 27 июня - около 18-и часов в дверь его квартиры кто-то позвонил, мужчина, ничего не подозревая, открыл дверь и сразу получил пулю в лицо.

Неизвестные ворвались в квартиру врача и стали требовать деньги и драгоценности. Нападающие похитили запонки, часы и мобильный телефон – все, что смогли найти в квартире врача. Затем бросили раненого человека и скрылись с места преступления.

Потерпевший с многочисленными травмами был госпитализирован.

По данному факту следственным отделом Шевченковского районного отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

В результате комплекса розыскных мероприятий все нападающие были оперативно задержаны. У них изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывают на причастность этих лиц к разбойному нападению на врача. Кроме того, изъято оружие, из которого ранен потерпевший. В настоящее время изъятое подвергается экспертному исследованию.

Задержанным от 19 до 29 лет. Двое из них граждане Молдовы, один – житель Сумской области. Двое из них имеют судимости.

Правоохранительные органы проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории Киева. Продолжается следствие.

Как сообщалось, по данным СМИ, от нападающих пострадал заслуженный врач Украины, руководитель Института проблем боли Владимир БЕРСЕНЕВ.

Сейчас В.БЕРСЕНЕВ находится на лечении в одной из столичных больниц. По словам родственников, состояние пациента тяжелое, его жизни угрожает опасность.