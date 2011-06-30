В Киеве ранили и ограбили известного врача
Милиция задержала трех человек
Оперативники уголовного розыска Шевченковского райуправления столичной милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на известного украинского врача.
Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в Киеве Наталия КАЛИНОВСКАЯ.
Она напомнила, что нападение на врача было совершено 27 июня - около 18-и часов в дверь его квартиры кто-то позвонил, мужчина, ничего не подозревая, открыл дверь и сразу получил пулю в лицо.
Неизвестные ворвались в квартиру врача и стали требовать деньги и драгоценности. Нападающие похитили запонки, часы и мобильный телефон – все, что смогли найти в квартире врача. Затем бросили раненого человека и скрылись с места преступления.
Потерпевший с многочисленными травмами был госпитализирован.
По данному факту следственным отделом Шевченковского районного отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
В результате комплекса розыскных мероприятий все нападающие были оперативно задержаны. У них изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывают на причастность этих лиц к разбойному нападению на врача. Кроме того, изъято оружие, из которого ранен потерпевший. В настоящее время изъятое подвергается экспертному исследованию.
Задержанным от 19 до 29 лет. Двое из них граждане Молдовы, один – житель Сумской области. Двое из них имеют судимости.
Правоохранительные органы проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории Киева. Продолжается следствие.
Как сообщалось, по данным СМИ, от нападающих пострадал заслуженный врач Украины, руководитель Института проблем боли Владимир БЕРСЕНЕВ.
Сейчас В.БЕРСЕНЕВ находится на лечении в одной из столичных больниц. По словам родственников, состояние пациента тяжелое, его жизни угрожает опасность.