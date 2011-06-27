Горит поликлиника медуниверситета в Одессе

В Одессе горит стоматологическая поликлиника Национального медицинского университета.

Как передает корреспондент УНИАН, для тушении огня, охватившего примерно 600 квадратных метров здания поликлиники, пожарные расчеты используют 14 единиц спецтехники, в том числе 8 автоцистерн.

Пожар начался в одном из помещений второго этажа дома на углу улиц Мечникова и Пастера. По свидетельствам очевидцев, пламя быстро перекинулось, с учетом ветряной погоды, на все здание. Прибывшим пожарным расчетам мешали приблизиться к зданию автомобили, припаркованные во дворе рядом с помещением поликлиники.

По словам заместителя начальника областного управления МЧС Анатолия ВАСИЛЬЧЕНКО, который координирует действия пожарных, «тушение пожара ведут 82 бойца противопожарной службы, огонь удалось локализовать - нет опасности его распространения на соседние здания».

Однако из-за слабого напора воды и сильного ветра помещения второго этажа здания выгорели - крыша рухнула внутрь.